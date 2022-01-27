Футболист Динамо говорит, что не может сдерживать себя, когда его оскорбляют

Драка между игроками возникла в конце игры, когда арбитр не засчитал гол Самбы Диалло из Динамо. Именно "динамовец" спровоцировал драку.

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Наставник Динамо говорит, что драки довольно часто случаются на сборах, ведь для футболистов нет наказания.

"Эмоции зашкаливали, что говорит о том, что парни играли агрессивно и, как мы просили, не делили матчи на товарищеские и официальные. Мы хотим, чтобы они играли максимально сконцентрированно и серьезно в каждом поединке, подходили к игре максимально ответственно. Кто-то кого-то толкнул, произошел конфликт, такое бывает. Это обычная драка на сборах", – заявил Костюк.

Он добавил, что был свидетелем того, как сербские футболисты тоже дрались со своими соперниками на сборах.

В то же время тренер Динамо назвал действия Диалло "тревожным звоночком", поскольку уже во второй игре у футболиста возникает конфликт.

Я разговаривал с ним после игры, он ответил, что не может сдерживать себя, когда его оскорбляют. Мы не знаем, через что прошел этот парень, какое у него было детство. Возможно, ситуация гораздо глубже, возможно, у него есть какая-то обида, будем разбираться. Хорошо, что это произошло сейчас на сборах, а не позже. Причину, почему он так себя ведет, почему его никто не может удержать, нужно выявить и убрать.

– заявил специалист.

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Костюк отметил, что будет общаться с агентами Диалло, чтобы талантливый футболист не погубил карьеру.

"Также будем общаться с его агентом, когда он приедет, а если понадобится, то подключим более квалифицированных специалистов. Талант талантом, но такие моменты могут погубить карьеру. Соперники изучают нас, конкретных игроков и могут специально провоцировать на подобные действия", – сказал тренер Динамо U-19.