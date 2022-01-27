Так Куртуа не витиснеш: Іско забив Луніну ганебний гол п'ятою на тренуванні Реалу – відео

Мадридський Реал розпочав міні-передсезонку перед ключовим відрізком сезону під керівництвом тренера з фізпідготовки Антоніо Пінтуса. Гравці столичного гранду перевіряють на міцність українського голкіпера Андрія Луніна.

Під час двосторонки дублер Тібо Куртуа пішов на перехоплення. Вінгер Лукас Васкес грамотно оцінив ситуацію, викотивши м'яч точно на Іско, який знущально переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши українцеві шансів.

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Відео пропущеного голу Луніна

Лунін почав грати за Реал