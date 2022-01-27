Так Куртуа не витиснеш: Іско забив Луніну ганебний гол п'ятою на тренуванні Реалу – відео
27 січня 2022 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:твітер ФК Реал
Мадридський Реал розпочав міні-передсезонку перед ключовим відрізком сезону під керівництвом тренера з фізпідготовки Антоніо Пінтуса. Гравці столичного гранду перевіряють на міцність українського голкіпера Андрія Луніна.
Під час двосторонки дублер Тібо Куртуа пішов на перехоплення. Вінгер Лукас Васкес грамотно оцінив ситуацію, викотивши м'яч точно на Іско, який знущально переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши українцеві шансів.
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Відео пропущеного голу Луніна
Лунін почав грати за Реал
- У сезоні 2021/22 Лунін провів два матчі у рамці воріт Реала. Усі ігри 22-річний кіпер провів у Кубку Іспанії. У них воротар пропустив чотири м'ячі, жодного разу не зберігши ворота у недоторканності.
- Контракт Луніна із Реалом розрахований до 30 червня 2024 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного воротаря у два мільйони євро.
- Реал після 22 турів лідирує у чемпіонаті Іспанії, набравши 50 очок.