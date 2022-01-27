Під час двосторонки дублер Тібо Куртуа пішов на перехоплення. Вінгер Лукас Васкес грамотно оцінив ситуацію, викотивши м'яч точно на Іско, який знущально переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши українцеві шансів.
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Відео пропущеного голу Луніна
Лунін почав грати за Реал
- У сезоні 2021/22 Лунін провів два матчі у рамці воріт Реала. Усі ігри 22-річний кіпер провів у Кубку Іспанії. У них воротар пропустив чотири м'ячі, жодного разу не зберігши ворота у недоторканності.
- Контракт Луніна із Реалом розрахований до 30 червня 2024 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість 22-річного воротаря у два мільйони євро.
- Реал після 22 турів лідирує у чемпіонаті Іспанії, набравши 50 очок.