Під час двосторонки дублер Тібо Куртуа пішов на перехоплення. Вінгер Лукас Васкес грамотно оцінив ситуацію, викотивши м'яч точно на Іско, який знущально переправив м'яч у сітку воріт, не залишивши українцеві шансів.

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