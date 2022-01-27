Во время двусторонки дублер Тибо Куртуа пошел на перехват. Вингер Лукас Васкес грамотно оценил ситуацию, выкатив мяч точно на Иско, который издевательски переправил мяч в сетку ворот, не оставив украинцу шансов.
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Видео пропущенного гола Лунина
Лунин начал играть за Реал
- В сезоне 2021/22 Лунин провел два матча в рамке ворот Реала. Все игры 22-летний кипер провел в Кубке Испании. В них вратарь пропустил четыре мяча, ни разу не сохранив ворота в неприкосновенности.
- Контракт Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2024 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вратаря в два миллиона евро.
- Реал после 22 туров лидирует в чемпионате Испании, набрав 50 очков.