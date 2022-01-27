Во время двусторонки дублер Тибо Куртуа пошел на перехват. Вингер Лукас Васкес грамотно оценил ситуацию, выкатив мяч точно на Иско, который издевательски переправил мяч в сетку ворот, не оставив украинцу шансов.

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Видео пропущенного гола Лунина

Лунин начал играть за Реал