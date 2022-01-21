Два попередні матчі Лунін за Реал зіграв в Кубку Іспанії. В обох випадках суперником був Алькояно. 20 січня 2022 року Лунін зіграв третій офіційний матч за "вершкових", та цього разу – проти Ельче.

В кожному з цих матчів Лунін пропускав гол. В грі проти Ельче – вже в екстратаймі. Хоча особливої вини голкіпера в цьому немає.

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На 102-й хвилині матчу Марселу перед своїм штрафним збив Тете Моренте, за що одразу отримав червону картку та залишив Реал у меншості. А Ельче отримав право на небезпечний штрафний удар.

Пробивати штрафний відправився Верду. Після його пострілу м'яч влучив у стінку з гравців. Але одразу відлетів до Верду, який ще раз пробив. Цього разу м'яч рикошетом від Себальйоса залетів у кут воріт. Лунін в цьому моменті майже не мав шансів врятувати свою команду.

Відео голу у ворота Луніна

Та для Луніна і Реалу все закінчилося добре. Навіть граючи у меншості, команда двічі змогла забити. Себальйос виправився за свою помилку, асистувавши під час першого голу Реалу.