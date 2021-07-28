"Так, бля*ь": чемпіонка Олімпіади-2020 вилаялась у зверненні до матері в прямому ефірі – відео

Австралійська плавчиня Кейлі Маккіоун не стримувала емоцій після перемоги на Олімпіаді-2020 в японському Токіо. Зокрема, після перемоги вона нецензурно вилаялась у зверненні до своєї матері.

Кейлі Маккіоун здобула золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині. Фрагмент прямого ефіру після успішних для австралійки змагань опублікував журналіст Джош Батлер.

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" F*c k yeah... Oh sh * t !"

Кейлі запитали, що вона хоче передати своїй матері та сестри з нагоди завоювання золота.

F*ck yeah... Oh sh*t!" (Так бля*ь... О дідько!),

– відповіла на це спортсменка.

Щоправда, після емоційної репліки вона усвідомила, що накоїла, та одразу ж вибачилася. Журналіст, що брав у неї інтерв’ю, відреагував на ситуацію сміхом.

Як олімпійська чемпіонка Маккіоун вилаялась у прямому ефірі: дивіться відео