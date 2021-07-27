Влада африканської держави заявила, що будуть розслідувати те, яким чином важкоатлет, який не пройшов відбір до олімпійської збірної, опинився в Японії зі своїм тренером.
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"Очевидно, що в цій ситуації існує ймовірність шахрайства. Секітолеко точно розумів, що не кваліфікувався на Олімпіаду, але при цьому все одно полетів до Японії. Головне питання зараз: чи не був він змовником?" – заявив на пресконференції Чарльз Твайн, представник Управління кримінальних розслідувань Уганди.
Що відомо про зникнення Джуліуса Секітолеко
- Про зникнення Джуліуса Секітолеко в Японії стало відомо 16 липня. Зникнення спортсмена виявили, коли прийшли за його тестом на COVID-19.
- Після себе спортсмен залишив записку та сів на швидкісний потяг в Нагоя. У записці Ссекітолеко йшлося про те, що він не хоче повертатися в Уганду, а прагне працювати в Японії.
- 20-річний штангіст був знайдений 20 липня у місті Йоккаїті, що в префектурі Міє. Його виявили недалеко від залізничного вокзалу завдяки камерам спостереження.
- До Йоккаїті африканець дістався на поїзді. У нього з собою був телефон, але не було паспорта, який вилучили керівники делегації.