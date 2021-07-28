Кейлі Маккіоун здобула золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині. Фрагмент прямого ефіру після успішних для австралійки змагань опублікував журналіст Джош Батлер.
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"F*ck yeah... Oh sh*t!"
Кейлі запитали, що вона хоче передати своїй матері та сестри з нагоди завоювання золота.
F*ck yeah... Oh sh*t!" (Так бля*ь... О дідько!),
– відповіла на це спортсменка.
Щоправда, після емоційної репліки вона усвідомила, що накоїла, та одразу ж вибачилася. Журналіст, що брав у неї інтерв’ю, відреагував на ситуацію сміхом.
Як олімпійська чемпіонка Маккіоун вилаялась у прямому ефірі: дивіться відео