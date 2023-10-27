На футбольну Україну чекають важкі часи: огляд таблиці коефіцієнтів УЄФА

Цього тижня наша асоціація залишилась без очок через поразку Шахтаря та перенесення матчу Зорі. Для збереження другої команди в Лізі чемпіонів Україні необхідно потіснити як мінімум дві країни.

У єврокубках пройшов третій тур групової стадії в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, пише 24 канал. Від України продовжують виступи Шахтар та Зоря, втім цього тижня зіграли лише донеччани.

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Без очок у рейтинг УЄФА

Чемпіон УПЛ не зміг взяти очки на полі Барселони в ЛЧ (1:2). Натомість матч Зорі проти Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій винесли на кінець листопада через війну в Ізраїлі.

Таким чином, цього тижня Україна не додала жодних балів до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це знизило шанси нашої асоціації на потрапляння у топ-15.

МІСЦЕ КРАЇНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 РАЗОМ КОМАНД 1 Англія 18.571 24.357 21.000 23.000 6.250 93.178 8/8 2 Іспанія 18.928 19.500 18.428 16.571 6.187 79.614 7/8 3 Італія 14.928 16.285 15.714 22.357 6.571 75.855 7/7 4 Німеччина 18.714 15.214 16.214 17.125 6.357 73.624 7/7 5 Нідерланди 9.400 9.200 19.200 13.500 5.800 57.100 4/5 6 Франція 11.666 7.916 18.416 12.583 5.750 56.331 6/6 7 Португалія 10.300 9.600 12.916 12.500 4.500 49.816 4/6 8 Бельгія 7.600 6.000 6.600 14.200 7.400 41.800 5/5 9 Туреччина 5.000 3.100 6.700 11.800 8.750 35.350 3/4 10 Шотландія 9.750 8.500 7.900 3.500 3.000 32.650 3/5 11 Австрія 5.800 6.700 10.400 4.900 3.200 31.000 3/5 12 Швейцарія 6.400 5.125 7.750 8.500 3.000 30.775 3/5 13 Чехія 2.500 6.600 6.700 6.750 5.750 28.300 3/4 14 Данія 5.125 4.125 7.800 5.900 5.250 28.200 2/4 15 Норвегія 3.750 6.500 7.625 5.750 4.250 27.875 2/4 16 Сербія 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 3/5 17 Україна 7.200 6.800 4.200 5.700 2.700 26.600 2/5 18 Ізраїль 2.375 7.000 6.750 6.250 4.000 26.375 2/4 19 Греція 4.900 5.100 8.000 2.125 6.000 26.125 4/5 20 Польща 2.125 4.000 4.625 7.750 5.125 23.625 2/4

Надії на топ-15 зникають

Головна мета України – повернутися у топ-15 за підсумками сезону. Тільки у цьому випадку наша країна збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.

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Зробити це зусиллями двох клубів буде вкрай важко, хоча і відстань до Норвегії, Чехії, Данії та Сербії невелика. При цьому у Зорі ще залишається матч проти Маккабі в запасі. Цього тижня всі наші майже конкуренти набирали якісь бали:

Чехія взяла 0,750 балів завдяки перемозі Вікторії та нічиїй Спарти

взяла 0,750 балів завдяки перемозі Вікторії та нічиїй Спарти Норвегія також зробила ривок на +1,000 бал, її Буде-Глімт та Мельде свої ігри виграли.

також зробила ривок на +1,000 бал, її Буде-Глімт та Мельде свої ігри виграли. Данії підкорились 0,500 балів, які принесла перемога Норшеланна

підкорились 0,500 балів, які принесла перемога Норшеланна Сербія ж продовжує провалюватись, не набравши ані балу (Црвена Звезда, Чукарічкі та Бачка-Топола програли)

Україні необхідно до кінця євросезону обійти дві з цих чотирьох асоціацій, щоб опинитися у топ-15. І якщо потіснити сербів ще реально, то дістатися когось зі скандинавів виглядає можливим тільки в разі виходу Шахтаря та Зорі в євровесну.

Треба озиратися назад

Також нашим клубам варто і озиратися назад, адже нас підтискають Ізраїль та Греція. Перші цього тижня не грали – те саме перенесення матчів через війну. А один їх клубів (Маккабі Т-А) є прямим конкурентом Зорі і її найближчим суперником в ЛК.

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Греки ж мають ще аж чотири команди, а цього тижня вони здобули 0,400 бала завдяки перемогам Олімпіакоса та ПАОКа. Вже наступного туру елліни можуть потіснити Україну та втрутитись у боротьбу за топ-15.

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