На футбольну Україну чекають важкі часи: огляд таблиці коефіцієнтів УЄФА
Цього тижня наша асоціація залишилась без очок через поразку Шахтаря та перенесення матчу Зорі. Для збереження другої команди в Лізі чемпіонів Україні необхідно потіснити як мінімум дві країни.
У єврокубках пройшов третій тур групової стадії в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій, пише 24 канал. Від України продовжують виступи Шахтар та Зоря, втім цього тижня зіграли лише донеччани.
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Без очок у рейтинг УЄФА
Чемпіон УПЛ не зміг взяти очки на полі Барселони в ЛЧ (1:2). Натомість матч Зорі проти Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій винесли на кінець листопада через війну в Ізраїлі.
Таким чином, цього тижня Україна не додала жодних балів до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це знизило шанси нашої асоціації на потрапляння у топ-15.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|6.250
|93.178
|8/8
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|6.187
|79.614
|7/8
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|6.571
|75.855
|7/7
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|6.357
|73.624
|7/7
|5
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|5.800
|57.100
|4/5
|6
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|5.750
|56.331
|6/6
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|4.500
|49.816
|4/6
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|7.400
|41.800
|5/5
|9
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|8.750
|35.350
|3/4
|10
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|3.000
|32.650
|3/5
|11
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|3.200
|31.000
|3/5
|12
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|3.000
|30.775
|3/5
|13
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|5.750
|28.300
|3/4
|14
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|5.250
|28.200
|2/4
|15
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|4.250
|27.875
|2/4
|16
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|3/5
|17
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|2.700
|26.600
|2/5
|18
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|4.000
|26.375
|2/4
|19
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|6.000
|26.125
|4/5
|20
|Польща
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|5.125
|23.625
|2/4
Надії на топ-15 зникають
Головна мета України – повернутися у топ-15 за підсумками сезону. Тільки у цьому випадку наша країна збереже другого представника в Лізі чемпіонів на сезон 2025-2026.
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Зробити це зусиллями двох клубів буде вкрай важко, хоча і відстань до Норвегії, Чехії, Данії та Сербії невелика. При цьому у Зорі ще залишається матч проти Маккабі в запасі. Цього тижня всі наші майже конкуренти набирали якісь бали:
- Чехія взяла 0,750 балів завдяки перемозі Вікторії та нічиїй Спарти
- Норвегія також зробила ривок на +1,000 бал, її Буде-Глімт та Мельде свої ігри виграли.
- Данії підкорились 0,500 балів, які принесла перемога Норшеланна
- Сербія ж продовжує провалюватись, не набравши ані балу (Црвена Звезда, Чукарічкі та Бачка-Топола програли)
Україні необхідно до кінця євросезону обійти дві з цих чотирьох асоціацій, щоб опинитися у топ-15. І якщо потіснити сербів ще реально, то дістатися когось зі скандинавів виглядає можливим тільки в разі виходу Шахтаря та Зорі в євровесну.
Треба озиратися назад
Також нашим клубам варто і озиратися назад, адже нас підтискають Ізраїль та Греція. Перші цього тижня не грали – те саме перенесення матчів через війну. А один їх клубів (Маккабі Т-А) є прямим конкурентом Зорі і її найближчим суперником в ЛК.
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Греки ж мають ще аж чотири команди, а цього тижня вони здобули 0,400 бала завдяки перемогам Олімпіакоса та ПАОКа. Вже наступного туру елліни можуть потіснити Україну та втрутитись у боротьбу за топ-15.
Новий формат єврокубків
- З сезону 2024-2025 основна стадія турніру пройде за новою схемою, без груп
- В основній стадії Ліги чемпіонів зіграє 36 команд, а турнірна таблиця буде загальною
- Учасники гратимуть вісім матчів із абсолютно різними суперниками – по чотири вдома та на виїзді
- 1-8 місця підсумкової таблиці вийдуть напряму в 1/8 фіналу
- 9-24 місця гратимуть у стиковому раунді за право доєднатися до вісімки найкращих
- Аналогічна схема буде застосована і Лізі Європи, і в Лізі конференцій