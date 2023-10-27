Ліга Європи 2023-2024 набирає обертів. У четвер, 26 жовтня, пройшли матчі 3 туру групової стадії. На жаль, українські клуби не потрапили у цю стадію, але в інших командах є наші співвітчизники, пише 24 канал.

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Так, перші бали у ЛЄ набрав польський Ракув, який вирвав нічию у Спортінга (1:1). Український хавбек Владислав Кочергін провів майже весь матч і саме його асист в кінці гри дозволив полякам зрівняти рахунок.

Крім цього, з перших хвилин з’явились Максим Таловєров (ЛАСК) та Максим Коваль (Шериф). Захисник майже допоміг австрійській команді взяти перші очки в турнірі, але Юніон Сен-Жиллуаз вже у компенсований час вирвав перемогу (2:1).

А ось Шериф, де виступає український кіпер, таки відкрив залік своїм очкам у ЛЄ. Молдавці вирвали нічию у швейцарського Серветта. Також слід виділити поразку Аякса від Брайтона, який тренує екстренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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Що стосується грандів, то варто виділити несподівану поразку Вест Хема від Олімпіакоса. Також не змогла продовжити переможну ходу Аталанта, якій підніжку поставив австрійський Штурм. Тим часом Ліверпуль, Рома, Баєр. Марсель та Брайтон проблем зі своїми суперниками не мали.

Група А

Олімпіакос – Вест Хем 2:1 (Фортуніс, 33, Родіней, 45+1 – Пакета, 87)

Бачка-Топола – Фрайбург 1:3 (Петрович, 13 – Гріфо, 49 (пен), 59, 73)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Вест Хем 2 0 1 6-4 6 2 Фрайбург 2 0 1 7-5 6 3 Олімпіакос 1 1 1 6-6 4 4 Бачка-Топола 0 1 2 4-8 1

Група B

Марсель – АЕК 3:1 (Вітінья, 27, Харіт, 60 (пен), Верету, 69 (пен) – Пінеда, 53)

Брайтон – Аякс 2:0 (Жоау Педру, 42, Фаті, 53)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Марсель 1 2 0 8-6 5 2 АЕК 1 1 1 5-6 4 3 Брайтон 1 1 1 6-5 4 4 Аякс 0 2 1 4-6 2

Група С

Аріс – Бетіс 0:1 (Перес, 75)

Спарта – Рейнджерс 0:0

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Бетіс 2 0 1 3-2 6 2 Спарта 1 1 1 4-4 4 3 Рейнджерс 1 1 1 2-2 4 4 Аріс 1 0 2 4-5 3

Група D

Штурм – Аталанта 2:2 (Прасс, 13, Влодарчик, 80 – Муріель, 34, 45+7 (пен))

Ракув – Спортінг 1:1 (П’ясецький, 79 – Коатес, 14)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Аталанта 2 1 0 6-3 7 2 Спортінг 1 1 1 4-4 4 3 Штурм 1 1 1 4-4 4 4 Ракув 0 1 2 1-4 1

Група Е

Ліверпуль – Тулуза 5:1 (Жота, 9, Ендо, 30, Нуньєс, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 – Даллінга, 16)

Юніон Сен-Жиллуаз – ЛАСК 2:1 (Пуертас, 84 (пен), Берджесс, 90+5 – Усор, 24)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 3 0 0 10-2 9 2 Юніон Сен-Жиллуаз 1 1 1 3-4 4 3 Тулуза 1 1 1 3-6 4 4 ЛАСК 0 0 3 2-6 0

Група F

Панатінаїкос – Ренн 1:2 (Йоаннідіс, 61 (пен) – Гуїрі, 7, Калімуендо, 50)

Вільярреал – Маккабі Хайфа (перенесений на 6 грудня)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ренн 2 0 1 5-2 6 2 Панатінаїкос 1 1 1 3-2 4 3 Вільярреал 1 0 1 1-2 3 4 Маккабі Хайфа 0 1 1 0-3 1

Група G

Рома – Славія 2:0 (Бове, 1, Лукаку, 17)

Шериф – Серветт 1:1 (Анкеє, 80 – Крівеллі, 41)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Рома 3 0 0 8-1 9 2 Славія 2 0 1 8-2 6 3 Серветт 0 1 2 1-7 1 4 Шериф 0 1 2 2-9 1

Група H

Баєр – Карабах 5:1 (Вірц, 5, Грімальдо, 29, 55, Боніфейс, 35, Тапсоба, 58 – Байрамов, 16 (пен))

Мельде – Хеккен 5:1 (Гульнбрадсен, 6, Ейкрем, 27, 55, Брейвік, 30, Бйорнбак, 90+3 – Сонко, 21)