У Лізі чемпіонів донецький Шахтар в Києві зіграв у нульову нічию з Інтером (0:0). Ця нічия принесла Україні 1 очко, яке при діленні на 5 команд, котрі стартували, дає прибавку 0.200 бала. У групі E київське Динамо на виїзді зазнала фіаско від Баварії (0:5). Луганська Зоря знову пропустила три голи в єврокубках, поступившись італійській Ромі (0:3).

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Україна залишається на 11-й позиції з п'ятирічною сумою коефіцієнтів 30.600. У шести матчах основного раунду єврокубків українські команди забили лише один м'яч – і той був виявився голом престижу Зорі у ворота норвежців.

Як справи у конкурентів

А от Росія (31.682) обігнала Шотландію (21.300) та вийшла на 9-ту позицію. Зеніт розгромив шведський Мальме в ЛЧ (4:0). У матчі ЛК Наполі – Спартак (2:3) зафіксовано сенсаційний результат. І лише Локомотив втратив очки, програвши Лаціо (0:2).

Щодо команд, які позаду, то Сербія взяла дві перемоги з двох можливих і додала в Таблицю коефіцієнтів цілий бал. Тепер наша перевага над цією країною становить всього 1,975 бала.

Підтяглася і Бельгія, яка на тижні здобула дві перемоги, що дорівнює 0,8 бала Таблиці коефіцієнтів. Якщо зараз обидві ці Асоціації позаду України в загальному графіку, то на початку наступного сезону Бельгія буде далеко попереду. Дуже ймовірно, що кращу стартову позицію матиме і Сербія. Адже станом на зараз її стартовий показник сезону 2022/23 гірший за український на якихось 0,1 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 1 жовтня