Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна ще збільшила відставання від Росії

Жоден з українських клубів не зміг принести країні балів у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Україна збільшила відставання від Росії.

Три матчі клубів із України – жодної перемоги

Україна завершила боротьбу з Росією за місце у топ-10, яке дозволило б виставити чемпіона країни відразу у груповий раунд Ліги чемпіонів. Усі українські клуби ще за тур до завершення групових раундів вилетіли з єврокубків.

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Динамо вдома прикро поступилось Баварії. Хоча на останніх хвилинах були шанси вирвати мирову. Шалена бісіклета Роберта Левандовського та удар під поперечину від Кінгслі Комана відібрали у киян єврокубкову весну – 1:2.

Не зміг принести очки у скарбничку України й донецький Шахтар. "Гірники" програли Інтеру у Мілані (2:0). Дублем у воротах Анатолія Трубіна відзначився Едін Джеко.

Останньою серед українських команд у єврокубках зіграла Зоря. Підопічні Віктора Скрипника були розгромлені Ромою на Стадіо Олімпіко з рахунком 4:0.

Жоден український клуб не здобув перемогу та не зміг здобути такі важливі бали для України у боротьбі за топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА. Росія збільшила відрив від "синьо-жовтих".

Повний комплект результатів від росіян

Після цього тижня Росія вже набрала 32.682 бали. А от в активі України – 31.400. Російські клуби зібрали увесь комплект результатів. Зеніт зіграв у мирову з шведським Мальме (1:1), Локомотив поступився Лаціо (0:3), а московський Спартак вдруге поспіль несподівано обіграв Наполі Лучано Спалетті (2:1).

З величезною перевагою лідером таблиці є Англія – 99.212. Друге та третє місця розділяють Іспанія та Італія – 86.998 та 71.473 відповідно.



Топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скриншот із Bert Kassies