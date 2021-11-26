Оцінки футболістів за гру

Голкіпер луганського клубу чотири рази виймав м'яч із сітки власних воріт. Рома знищила Зорю з рахунком – 4:0.

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Статистичний портал SofaScore оцінив дії гравців у матчі. Найкращим у складі української команди став воротар Дмитро Мацапура – 7.2. Також непогані оцінки отримали нападник Шахаб Захеді та півзахисник Ловро Цвек – по 6.6.

Найкращим футболістом матчу у складі обох команд став фланговий півзахисник Роми Ніколо Заніоло – 9.1. Гравець відзначився другим голом у воротах Зорі.

Автор дублю в італійській команді Теммі Абрагам отримав оцінку 7.7. Нападник забив гол-красень у ворота Мацапури.



Рома – Зоря: оцінки гравців за матч / Скриншот із SofaScore