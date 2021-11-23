Черговий гол Левандовського

На 14-й хвилині матчу Баварії вдалася атака. Коман на куті штрафного, впершись у декілька суперників, скинув під удар Павару. Захисник потужно пробив низом. Але Забарний відбив м'яч.

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Однак м'яч відлетів до Левандовського, який у той час був спиною до воріт. Форвард вирішив пробити у падінні через себе. М'яч з відскоком від газону залетів у ворота Бущана.

Для Левандовського це дев'ятий гол за п'ять матчів в Лізі чемпіонів. У попередній грі між Баварією та Динамо він забив двічі. Також чотири голи за два матчі нападник забив Бенфіці, а також відзначився дублем у ворота Барселони.

Відео голу Левандовського

Коман подвоює перевагу

Незадовго до кінця першого тайму Коман подвоїв перевагу гостей. Толіссо зробив закидання у штрафний майданчик, Мюллер кумедно у стрибку пропустив м'яч між ногами, чим дезорієнтував захисників Динамо.

М'яч долетів до ніким не прикритого Комана. Він хоч і пробивав з гострого кута, але зробив це влучно. М'яч спочатку влучив у перекладину, а потім штангу, після чого влетів за лінію воріт. Удар був настільки потужний, що аж збив сніг з перекладини.

Відео голу Комана

Перший гол Динамо в Лізі чемпіонів

Вже по перерві Динамо таки вдалося скоротити відставання. Гол у ворота Баварії став першим для киян в цьому сезоні Ліги чемпіонів.

Кияни провели атаку. Шапаренко віддав на Вітіньо, але той не зумів прийняти м'яч. Від нього м'яч відлетів до Миколенка, який перевів його на протилежний фланг на Циганкова. А вже Віктор прокинув на хід Гармашу. Денис переграв Нойєра в ближньому бою.

Відео голу Гармаша