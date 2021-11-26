Три матча клубов из Украины – ни одной победы

Украина завершила борьбу с Россией за место в топ-10, которое позволило бы выставить чемпиона страны сразу в групповой раунд Лиги чемпионов. Все украинские клубы еще за тур до завершения групповых раундов вылетели из еврокубков.

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Динамо дома обидно уступило Баварии. Хотя на последних минутах были шансы вырвать ничью. Безумная бисиклета Роберта Левандовского и удар под перекладину от Кингсли Комана отобрали у киевлян еврокубковую весну – 1:2.

Не смог принести очки в копилку Украины и донецкий Шахтер. "Горняки" проиграли Интеру в Милане (2:0). Дублем в воротах Анатолия Трубина отметился Эдин Джеко.

Последней среди украинских команд в еврокубках сыграла Заря. Подопечные Виктора Скрипника были разгромлены Ромой на Стадио Олимпико со счетом 4:0.

Ни один украинский клуб не одержал победу и не смог получить такие важные баллы для Украины в борьбе за топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА. Россия увеличила отрыв от "сине-желтых".

Полный комплект результатов от россиян

После этой недели Россия уже набрала 32.682 балла. А вот в активе Украины – 31.400. Российские клубы собрали весь комплект результатов. Зенит сыграл в мировую со шведским Мальме (1:1), Локомотив уступил Лацио (0:3), а московский Спартак второй раз подряд неожиданно обыграл Наполи Лучано Спалетти (2:1).

С огромным перевесом лидером таблицы является Англия – 99.212. Второе и третье места делят Испания и Италия – 86.998 и 71.473 соответственно.



Топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА / Скриншот из Bert Kassies