Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Росія збільшує відрив від України
Джерело:24 канал
У вівторок, 23 листопада, відбулися матчі 5-го туру Ліги чемпіонів у чотирьох групах. Невеликі зміни внесено до таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Україна та Росія ведуть боротьбу за місце у топ-10, яке дозволить виставити чемпіона країни безпосередньо до групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24.
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Київське Динамо на НСК "Олімпійський" програло Баварії з рахунком 1:2. Зеніт зіграв унічию з Мальме (1:1) і приніс Росії одне залікове очко та 0,2 бала до рейтингу УЄФА.
Таким чином, відстань між країнами, які борються за 10 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, збільшилася. Російські клуби за підсумками останніх п'яти сезонів мають 32,282 бали. В українців – 31,4 бали.Зверніть увагу! Україна зберігає високі шанси вибити росіян цього року з першої десятки рейтингу.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 24 листопада)
Як нараховуються бали
- За перемогу у відбірному раунді зазвичай нараховується одне очко, за нічию половина очка. За перемогу на груповому етапі та у наступних раундах нараховуються два очки, за нічию – одне.
- Вихід до групового турніру Ліги чемпіонів приносить чотири бонусні очки, до 1/8 фіналу — п'ять очок. Потрапляння до чвертьфіналу, півфіналу та фіналу єврокубків дає ще по одному очку.