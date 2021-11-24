Україна та Росія ведуть боротьбу за місце у топ-10, яке дозволить виставити чемпіона країни безпосередньо до групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24.

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Київське Динамо на НСК "Олімпійський" програло Баварії з рахунком 1:2. Зеніт зіграв унічию з Мальме (1:1) і приніс Росії одне залікове очко та 0,2 бала до рейтингу УЄФА.

Таким чином, відстань між країнами, які борються за 10 позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, збільшилася. Російські клуби за підсумками останніх п'яти сезонів мають 32,282 бали. В українців – 31,4 бали.

Зверніть увагу! Україна зберігає високі шанси вибити росіян цього року з першої десятки рейтингу.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 24 листопада)

Як нараховуються бали