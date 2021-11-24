Порятунок Зеніту

Зеніт за чотири матчі в Лізі чемпіонів виграв лише одного разу, обігравши вдома Мальме. Цього разу матчі був у Швеції. І у випадку перемоги господарів поля, боротьба за третє місце в групі тривала б до останнього туру.

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У першому таймі Мальме вдалося вийти вперед – відзначився Рієкс, який пошив у дурні захисників суперника.

Та у другому таймі арбітр призначив пенальті у ворота Мальме. Для цього йому навіть довелося скористатися допомогою VAR. Пробивати пішов Дзюба та не забив – голкіпер ногами відбив м'яч. Не менш кумедно виглядала спроби росіянина добити м'яч головою, але не вдалося.

Згодом Зеніт таки відправив м'яч у ворота, але зробив це з офсайда, тому гол не зарахували.

Гравці Зеніту продовжували падати в штрафному суперника. Тож арбітр зустрічі ще одного разу вдався до допомоги VAR. Але на 73-й хвилині він не знайшов причин призначити пенальті.

А от третій раз після перегляду VAR в цьому матчі Андріс Тріманіс таки призначив пенальті. Сталося це вже у компенсований арбітром час. Правда цього разу пробивати направився не Дзюба, а Ракіцький. І голкіпер був близьким до того, щоб відбити м'яч після удару українця, але йому не вистарчило зовсім трохи, щоб це зробити.

Матч так і закінчився внічию 1:1. Завдяки їй Зеніт закріпився на третьому місці та вийшов в плей-офф Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Мальме – Зеніт