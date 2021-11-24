Динамо – Баварія 1:2

Гол: Гармаш, 70 – Левандовський, 14, Коман, 42

До слова Поразка, за яку не соромно: Баварія обіграла Динамо у Лізі чемпіонів – відео голів

Барселона – Бенфіка 0:0

Вільярреал – Манчестер Юнайтед 0:2

Голи: Роналду, 78, Санчо, 90

Янг Бойз – Аталанта 3:3

Голи: Сібачо, 39, Сьєрра, 80, Хефті, 84 – Сапата, 10, Паломіно, 51, Муріель, 88

Лілль – Зальцбург 1:0

Гол: Девід, 31

Севілья – Вольфсбург 2:0

Голи: Хордан, 13, Мір, 90+7

Челсі – Ювентус 3:0

Голи: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5

Мальме – Зеніт 1:1

Голи: Рієкс, 28 – Ракіцький, 90+2 (пен.)