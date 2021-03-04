Світоліна знялася у відвертій фотосесії, прикрившись лише простирадлом: відео

Джерело:instagram.com/fursova_lana_ff
Українська тенісистка нещодавно відвідала Україну. За цей час вона встигла взяти участь у фотосесії, світлини з якої опублікували лише зараз.
Світлини зі Світоліною опублікувала фотографиня Лана Фурсова. А фотографії були зроблені у Fairmont Grand Hotel в Києві.
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На одній з фотографій Світоліна позує оголеною, прикрившись лише журналом Vogue.
На іншій серії фотографії Світоліна позує в номері. А її тіло прикриває лише простирадло або подушка.