Світоліна знялася у відвертій фотосесії, прикрившись лише простирадлом: відео

4 березня 2021 , 22:57
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Джерело:

instagram.com/fursova_lana_ff

Українська тенісистка нещодавно відвідала Україну. За цей час вона встигла взяти участь у фотосесії, світлини з якої опублікували лише зараз.

Світлини зі Світоліною опублікувала фотографиня Лана Фурсова. А фотографії були зроблені у Fairmont Grand Hotel в Києві.

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На одній з фотографій Світоліна позує оголеною, прикрившись лише журналом Vogue.

На іншій серії фотографії Світоліна позує в номері. А її тіло прикриває лише простирадло або подушка.