Світоліна зізналася, які країни пропонували їй змінити громадянство
Джерело:ютуб-канал Дмитра Гордона
Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про те, що протягом кар'єри отримувала безліч пропозицій щодо зміни громадянства.
Знаменита українка в інтерв'ю Дмитру Гордону зізналася, що їй пропонували прийняти громадянство Англії, Австралії та ще кількох країн.
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"Коли я починала юніорську кар'єру, то тренувалася в Ізраїлі і вже були пропозиції якісь про громадянство. Мені 10 років було. Були й інші пропозиції вже в нинішній час", – почала вона.
Однак Світоліна залишається патріоткою:
Які країни? Австралія, Казахстан, давно було з Англії. У дитячому віці мені було цікаво, чому були пропозиції. Але тоді батьки мені пояснили, що моя країна – Україна. А на дорослому рівні буде дивно, якщо буде грати гімн іншої країни. Це вже про гроші. Повинен бути гімн України, я тут виросла. Я люблю і пишаюся тим, що я представлю Україну.
Останні результати Світоліної
- 2022-й рік розпочався невдало для української тенісистки. Еліна поступилася у двох іграх на турнірі WTA 250 в австралійській Аделаїді. Наступний турнір, на якому зіграє Світоліна – Australian Open.
- У 2021 році Світоліна виграла лише один титул – в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- Також Еліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.