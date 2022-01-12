Світоліна зізналася, які країни пропонували їй змінити громадянство

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про те, що протягом кар'єри отримувала безліч пропозицій щодо зміни громадянства.

Знаменита українка в інтерв'ю Дмитру Гордону зізналася, що їй пропонували прийняти громадянство Англії, Австралії та ще кількох країн.

Дивіться також Це дуже важливо, – Кличко дав Світоліній слушну пораду

"Коли я починала юніорську кар'єру, то тренувалася в Ізраїлі і вже були пропозиції якісь про громадянство. Мені 10 років було. Були й інші пропозиції вже в нинішній час", – почала вона.

Однак Світоліна залишається патріоткою:

Які країни? Австралія, Казахстан, давно було з Англії. У дитячому віці мені було цікаво, чому були пропозиції. Але тоді батьки мені пояснили, що моя країна – Україна. А на дорослому рівні буде дивно, якщо буде грати гімн іншої країни. Це вже про гроші. Повинен бути гімн України, я тут виросла. Я люблю і пишаюся тим, що я представлю Україну.

Останні результати Світоліної