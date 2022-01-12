Знаменитая украинка в интервью Дмитрию Гордону призналась, что ей предлагали принять гражданство Англии, Австралии и еще нескольких стран.
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"Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были какие-то предложения о гражданстве. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время", – начала она.
Однако Свитолина остается патриоткой:
Какие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии. В младенческом возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна – Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже о деньгах. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину.
Последние результаты Светолиной
- 2022 год начался неудачно для украинской теннисистки. Элина уступила два игры на турнире WTA 250 в австралийской Аделаиде. Следующий турнир, на котором сыграет Свитолина – Australian Open.
- В 2021 году Свитолина выиграла только один титул – в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- Также Элина выступила на Олимпийских Играх в Токио, где сумела завоевать бронзовую медаль.