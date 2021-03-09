Еліна Світоліна програла росіянці у стартовому матчі в Дубаї
Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало стартувала на турнірі WTA у Дубаї. Найкраща тенісистка України програла росіянці Свєтлані Кузнєцовій в 1/16 фіналу.
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна – Свєтлана Кузнєцова 1:2 (6:2, 4:6, 1:6)
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Світоліна, яка пропускала стадію 1/32 фіналу, невдало провела перший сет. Наша тенісистка двічі програла на своїй подачі і не змогла реалізувати два брейк-пойнти у першому геймі.
У підсумку Еліна програла першу партію.
На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками. Усе йшло до тай-брейку, однак у 12 геймі Еліна зробила брейк та взяла сет.
Вирішальну партію українська тенісистка провалила. Еліна змогла виграти всього один гейм на свої подачі та зазнала розгромної поразки.
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