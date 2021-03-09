Українська тенісистка Еліна Світоліна невдало стартувала на турнірі WTA у Дубаї. Найкраща тенісистка України програла росіянці Свєтлані Кузнєцовій в 1/16 фіналу.

Еліна Світоліна – Свєтлана Кузнєцова 1:2 (6:2, 4:6, 1:6)

До речі Українська тенісистка Цуренко зачохлила ракетку в першому колі турніру в Дубаї

Світоліна, яка пропускала стадію 1/32 фіналу, невдало провела перший сет. Наша тенісистка двічі програла на своїй подачі і не змогла реалізувати два брейк-пойнти у першому геймі.

У підсумку Еліна програла першу партію.

На старті другого сету тенісистки обмінялися брейками. Усе йшло до тай-брейку, однак у 12 геймі Еліна зробила брейк та взяла сет.

Вирішальну партію українська тенісистка провалила. Еліна змогла виграти всього один гейм на свої подачі та зазнала розгромної поразки.

На турнірі в Дубаї з призовим фондом 1, 835,490 доларів більше не залишилося представниць України. У понеділок, 8 березня, поразок зазнали Леся Цуренко та Катаріна Завацька.