Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала фіаско на турнірі WTA у Дубаї. В 1/16 фіналу Світоліна програла росіянці Свєтлані Кузнєцовій.

У мене немає іншого вибору, окрім як повернутися на корт і тренуватися

25-річна українка заявила, що була готова до виступу в Дубаї. Світоліна розповіла, що добре почувалася перед матчем проти Кузнєцової.

До теми Еліна Світоліна програла росіянці у стартовому матчі в Дубаї

Я засмучена, що все так склалося, і такий результат – це розчарування для мене. Зараз у мене немає іншого вибору, окрім як повернутися на корт і тренуватися, намагатися підготуватися до наступного турніру,

– сказала Світоліна.

Еліна додала, що іноді в тенісі декілька розіграшів можуть змінити хід гри.

"Іноді просто в тенісі так буває, що навіть якщо ти граєш добре, пару очок здатні змінити хід гри. Ти ніколи не знаєш, як складеться гра, твоя суперниця може зіграти дуже чудово", – зазначила українка.

Я дуже засмучена тим, як склалися для мене турніри в Досі й Дубаї

Світоліна розповіла, що засмучена виступом в Дубаї та Досі. На турнірі в Досі українка дійшла до чвертьфіналу. Еліна здобула тільки одну перемогу, адже стартувала з 1/8 фіналу.

"Я дуже засмучена тим, як склалися для мене турніри в Досі й Дубаї. Сьогодні це боляче, але я повинна все проаналізувати, попрацювати над своїм фітнесом, над своєю грою, цього року ще буде багато турнірів. Я повинна дивитися у майбутнє", – розповіла Світоліна.

У планах українки зіграти на турнірі в Маямі (США) та взяти участь у Кубку Федерації. Україна зіграє проти Японії, однак досі не відомо, де відбудеться протистояння.

Світоліна розповіла, що не знає, де розпочне ґрунтовий сезон. Вона запевнила, що зіграє в Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос.

Результати Світоліної на турнірах WTA у 2021 році: