Світоліна залишиться у топ-5 рейтингу WTA після поразки у чвертьфіналі US Open
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна завершила свої виступи на US Open. Українка після поразки у чвертьфіналі збереже місце у п'ятірці найкращих тенісисток світу.
Світоліна залишиться серед найкращих
Перша ракетка України завершила свої виступи у США з чотирма перемогами в активі. Вихід у чвертьфінал дозволить Еліні Світоліній не вилетіти з топ-5 рейтингу WTA.
Варте уваги Залишила своє серце на корті, – Світоліна прокоментувала поразку у чвертьфіналі US Open
26-річна українська тенісистка випередить у рейтингу Наомі Осаку. Японка в 1/16 фіналу програла Лейлі Фернандес та покинула Відкритий чемпіонат США. Відзначимо, що саме представниця Канади стала кривдницею Світоліної у чвертьфіналі.
Через ранній виліт Наомі точно опуститься на дві сходинки. Еліну ж зможуть випередити відразу дві тенісистки – Марія Саккарі та Белінда Бенчіч. Обоє вийшли у чвертьфінал турніру у Нью-Йорку. У випадку, якщо обидві переможуть, то Саккарі та Бенчіч зійдуть на одному корті у півфіналі US Open.До слова. Марія Саккарі стала кривдницею Марти Костюк. Тенісистка з Греції вибила українку вже у першому колі.
У чвертьфіналі Саккарі зіграє проти чешки Кароліни Плішкової, а Бенчіч поміряється силами з британкою Еммою Радукану.
- Даяна Ястремська – єдина з українок, яка продовжує свій шлях на турнірі. Українська тенісистка вийшла у півфінал парного розряду у міксті. Українка виступає у парі з австралійцем Максом П'юрселлом.
- У наступному раунді Даяна та Макс зіграють проти пари Олмос / Аревало. Поєдинок відбудеться 8 вересня.