Уникла зустрічі з росіянкою: Світоліна дала бій у першій грі після декрету, але поступилася

Колишня перша ракетка України вперше за рік повернулась на корт. Еліна виграла перший сет у Юлії Путінцевої, але пізніше краща фізична форма суперниці зіграла вирішальну роль.

Еліна Світоліна (Україна) – Юлія Путінцева (Казахстан) 1:2 (7:6 / 2:6 / 4:6)

У американському Чарльстоні стартував престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA500. На нього з'їхались 56 топ-спортсменок світу, серед яких і три українки, пише 24 канал.

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Особлива увага була прикута до експершої ракетки України Еліни Світоліної. Одеситка вийшла на корт вперше за півроку, адже була у декреті. У жовтні українка народила доньку Скай від іншого тенісиста Гаеля Монфіса.

Першою суперницею Світоліної у Чарльстоні стала друга ракетка Казахстану Юлія Путінцева. 28-річна спортсменка, яка народилась у Москві і змінила громадянство у 2012 році, йде на 47 місці у рейтингу WTA і була явною фавориткою у цій дуелі.

Цікавий факт. До звітної зустрічі Світоліна та Путінцева зіграли аж вісім очних матчів. Перші два залишились за казашкою, тоді як останні шість виграла українка.

Характер у першому сеті та провал у другому

У першому сеті Еліна двічі робила брейк, однак після цього дозволяла суперниці брати гейми на своїх подачах. Гра дійшла до тайбрейку, де Світоліна була на межі провалу. Українка програла першу свою подачу.

Втім надалі вона не помилялась і тричі брала подачу суперниці, вигравши в підсумку перший сет. А ось у другому матч пішов не за планом нашої тенісистки. Еліна програла першу ж свою подачу, а пізніше дозволила Путінцевій зробити ще один брейк.

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Вирішальний сет за Путінцевою

Юлія додала у міці, що дозволило їй переконливо виграти другий сет (6:2) і перенести вирішення переможниці на третій. Там тенісистки діяли безпомилково на своїх подачах.

За рахунку 3:3 по геймах дівчини обмінялись брейками, але вирішальний згодом зробила Юлія. Суперниця Світоліної була більш витривалою фізично, що недивно, враховуючи довгу паузу від Еліни.

У підсумку останній сет був за казашкою, яка і пройшла далі. Натомість Світоліна уникла зустрічі з росіянкою Алєксандровою. З українок на турнірі в Чарльстоні залишається лише Леся Цуренко, які у другому колі належить битися із фавориткою змагання Онс Жабер.