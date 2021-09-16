Світоліна відверто розповіла, коли завершить тенісну кар'єру заради материнства
Джерело:ЖВЛ
Перша ракетка України Еліна Світоліна не зупиняється на досягнутому. Українка поки що не планує завершувати спортивну кар'єру.
"Я не ставлю якоїсь точки, де б я хотіла закінчити"
Еліна Світоліна за свої 27 років стала справжньою українською зіркою тенісу. Дівчина відверто розповіла, що поки що не задумується про народження дитини. Зараз її пріоритетом є кар'єра.
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Тенісистка не ставить меж своєї кар'єри. Еліна буде старатись виграти якомога більше трофеїв. А вже згодом приділить час для народження дітей. Нагадаємо, що 16 липня Еліна Світоліна відсвяткувала пишне весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Подія відбулась у швейцарському Ньйоні.
Я не ставлю якоїсь точки, де б я хотіла закінчити. Для мене важливо виграти якомога більше титулів, а там вже як складеться. Звичайно, мені хочеться дітей, але я вважаю, що наразі потрібно викладатися на сто відсотків і бути відданою тенісу,
– зізналась українка.
Відзначимо, що 27-річна українська тенісистка здобула для рідної країни "бронзу" Олімпіади-2020. А на Відкритому чемпіонаті США дійшлась до чвертьфіналу, де поступилась юній Лейлі Фернандес із Канади. Українка підійнялась на 4 місце у рейтингу WTA, випередивши японку Наомі Осаку.
Романтична історія стосунків Світоліної та Монфіса
- Стосунки двох представників світу тенісу розпочались у січні 2019 року, коли пара створила спільну сторінку у інстаграмі g.e.m.s.life. Там кохані публікували кумедні фото та відео.
- На початку 2021 року Світоліна шокувала усіх новиною – пара розійшлась. Тенісисти взяли перерву у стосунках, хоча залишились хорошими друзями. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
- В останній день березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости, які були присвячені їх коханню. Стало зрозуміло, що пара знову разом, а вже через 3 днів Гаель зробив пропозицію руки та серця Світоліній. Також француз подарував українці розкішний автомобіль.
- 15 липня Світоліна та Монфіс виклали світлини в інстаграмі, а своїми коментарями натякнули на дату весілля. На весіллі тенісистів були лише близькі. Еліна змінила нік у соцмережах. Але у тенісному турі буде продовжувати виступати під прізвищем Світоліна, яке принесло їй світове визнання.