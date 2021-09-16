Світоліна відверто розповіла, коли завершить тенісну кар'єру заради материнства

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зупиняється на досягнутому. Українка поки що не планує завершувати спортивну кар'єру.

"Я не ставлю якоїсь точки, де б я хотіла закінчити"

Еліна Світоліна за свої 27 років стала справжньою українською зіркою тенісу. Дівчина відверто розповіла, що поки що не задумується про народження дитини. Зараз її пріоритетом є кар'єра.

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Тенісистка не ставить меж своєї кар'єри. Еліна буде старатись виграти якомога більше трофеїв. А вже згодом приділить час для народження дітей. Нагадаємо, що 16 липня Еліна Світоліна відсвяткувала пишне весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Подія відбулась у швейцарському Ньйоні.

Я не ставлю якоїсь точки, де б я хотіла закінчити. Для мене важливо виграти якомога більше титулів, а там вже як складеться. Звичайно, мені хочеться дітей, але я вважаю, що наразі потрібно викладатися на сто відсотків і бути відданою тенісу,

– зізналась українка.

Відзначимо, що 27-річна українська тенісистка здобула для рідної країни "бронзу" Олімпіади-2020. А на Відкритому чемпіонаті США дійшлась до чвертьфіналу, де поступилась юній Лейлі Фернандес із Канади. Українка підійнялась на 4 місце у рейтингу WTA, випередивши японку Наомі Осаку.

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