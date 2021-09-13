У 2020 році US Open виграла японка Наомі Осака. У 2021 році вона не зуміла захистити свій титул, програвши вже у третьому колі Лейлі Фернандес, яка у підсумку дійшла до фіналу. Саме завдяки цьому українка Еліна Світоліна змогла обійти суперницю в рейтингу WTA. Українка дійшла до чвертьфіналу, і набрані очки допомогли їй піднятися на четверте місце. Лідирує і надалі Ешлі Барті.

Щодо Лейли Фернандес, то 19-літня канадка зуміла піднятися на 45 місць в рейтингу. Вона тепер на 28-й позиції.

Та ще більший ривок вверх зробила переможниця US Open – 18-річна британка Емма Радукану. Перемога дозволила їй піднятися одразу на 127 місць вверх і посісти 23-ю позицію.

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Варто додати, що в рейтингу одразу чотири українки представлені в першій сотні. Окрім Еліни Світоліної, це також Даяна Ястремська (53-є місце, -2 позиції), Марта Костюк (56-е місце, -1 позиція) та Ангеліна Калініна (64-е місце, +12 позицій). Та найбільше вверх серед українок піднялася Леся Цуренко – одразу на 15 позицій. Правда вона лише на 165-у місці в рейтингу WTA.