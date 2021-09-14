Українку відзначили за видовищний удар крізь сітку в матчі першого раунду проти Анжелік Кербер.
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Топ-10 найкращих моментів US Open-2021
Ястремська дійшла до 1/4 фіналу US Open
- Даяна Ястремська завершила свої виступи на US Open. Українська тенісистка програла у півфіналі парного розряду в міксті разом з австралыйцем П'юрселлом.
- Тенісисти провели на корті 1 годину 26 хвилин. Саме цього часу вистачило Олмос та Аревало, щоб у трьох сетах вибити українсько-австралійський дует.
- Ястремська була останньою українською тенісисткою, яка залишилась на цьому турнірі.