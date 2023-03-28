Із 3-го по 9-те квітня в американському Чарльстоні відбуватиметься тенісний турнір WTA 500, на який Еліна Світоліна отримала wild card. Це буде перший турнір для українки після довгої перерви, яка була викликана вагітністю.
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15 жовтня 2023 року колишня перша ракетка України вперше стала мамою, а вже у квітні того ж року відновлює тенісну кар'єру.
Світоліна показала декілька світлин із тренувального процесу на французькій академії "Mouratoglou Tennis Academy".
Повертаємось до тенісних фото,
– підписала Еліна.
Як бачимо, що Еліна дуже сконцентрована та перебуває у гарному настрої. Тепер українці доведеться поєднувати тенісну кар'єру разом із материнством. Нагадаємо, що Еліна Світоліна свого часу була третьою ракеткою планети.
Днями Світоліна разом із коханим чоловіком Гаелем Монфісом відвідали благодійний "Бал троянд", який організував Фонд принцеси Грейс Келлі у Монако.
Відзначимо, що українська тенісистка готується до повернення на корт під керівництвом
44-річного нідерландського фахівця Рамона Слейтера – колишній тренер ексчетвертої ракетки світу Кікі Бертенс. Разом вони певний час готувались у Швейцарії. Цікаво! Станом на 28 березня Світоліна посідає 1081-шу сходинку у рейтингу WTA. Загалом за кар'єру завоювала 16 трофеїв та заробила майже 21,5 мільйона доларів призовими. В активі Еліни 433 перемоги при 228 поразках.
Еліна Світоліна повертається у WTA-Тур / Фото з інстаграму тенісистки
Підготовка Еліни Світоліної у Франції / Фото з інстаграму тенісистки
Еліна Світоліна повертається до змагань / Фото з інстаграму тенісистки До слова. Чинною чемпіонкою WTA у Чарльстоні є швейцарка Белінда Бенчич, яка у фіналі 2022 року переграла Онс Жабер із Тунісу.