Із 3-го по 9-те квітня в американському Чарльстоні відбуватиметься тенісний турнір WTA 500, на який Еліна Світоліна отримала wild card. Це буде перший турнір для українки після довгої перерви, яка була викликана вагітністю.

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Довгоочікуване повернення українки

15 жовтня 2023 року колишня перша ракетка України вперше стала мамою, а вже у квітні того ж року відновлює тенісну кар'єру.