Світоліна та Стаховський продали історичні ракетки на аукціоні заради допомоги українцям

Українські тенісисти не перестають зменшувати свою допомогу у війні проти Росії. Еліна Світоліна та Сергій Стаховський продали на аукціоні свої пам'ятні ракетки.

Історичні речі від тенісистки

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у благодійному аукціоні перед стартом Вімблдону-2022. Українка виставила свою ракетку та форму, у якій зіграла в бронзовому фіналі Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Ці речі стали пам'ятними для Еліни через те, що саме у них вона принесла історичну олімпійську медаль для України з тенісу.

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Нагадаємо, що Світоліна переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну у боротьбі за олімпійську бронзу. Усі виручені за аукціон у Фехгемі підуть на рахунок Фонду української тенісистки.



Аукціон від Світоліної / Фото з інстаграму OUTSIDE THE BALL

У 2022 році Світоліна приїхала на Вімблдон у статусі уболівальниці та гості. Еліна пропускає сезон через вагітність. Тому поза тенісний час вона витрачає на допомогу Україні.

До слова. Польський тенісист Губерт Гуркач пообіцяв за кожен зроблений ейс (подачу на виліт) віддавати 100 євро на підтримку України.

Нагадаємо, що Вімблдон-2022 стане історичним. У турніру забрали рейтингові очки через відсторонення російських та білоруських тенісистів.

Ще один аукціон

Сергій Стаховський майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до рідної країни, щоб стати на її захист. Також колишній тенісист допомагає фінансово та гуманітарно.

Цього разу спортсмен продав на аукціоні у Братиславі (Словаччина) свою ракетку, у якій провів останній матч за збірну України. За неї віддали 12 тисяч євро, які були переведені на рахунку Фонду Госпітальєрів України.



Стаховський продав ракетку / Фото з твітеру екстенісиста

Нещодавно Стаховський у компанії теж колишнього українського тенісиста Олександра Долгополова з'їздили на передову, щоб передати нашим хлопцям необхідну допомогу.