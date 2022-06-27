Поляки не перестають приємно дивувати

27 червня стартує найстаріший тенісний турнір Вімблдон. На британський корт у Лондоні вийдуть найкращі 128 тенісисток та така ж кількість тенісистів, щоб вступити у боротьбу за престижний трофей. Учасники поділились нібито на два табори – ті, що підтримують Україну та ті, що захищають відсторонених від турніру росіян та білорусів.

Цікаво прочитати Без українців та очок: хто перерве чемпіонську серію Джоковича на Вімблдоні

Після Іги Швьотек український народ підтримав інший польський тенісист Губерт Гуркач. 25-річний спортсмен вирішив допомогти українцям, які продовжують страждати від війни проти Росії. Гуркач через свою гру спробує зібрати кошти для народу України.

За кожен зроблений ейс тенісист жертвуватиме українцям 100 євро. Про це він написав у своїх соцмережах. Губерт зауважив, що сподівається зробити на Вімблдоні якомога більше подач на виліт.

Зверніть увагу! На Вімблдоні-2022, який триватиме з 27 червня по 10 липня, участь братимуть українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. У чоловічому розряді жоден українець не відібрався через кваліфікацію.

Що відомо про Губерта Гуркача