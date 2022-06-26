Світоліна: Він перевершив усі очікування
Колишня перша ракетка України розповіла, хто став для неї прикладом незламності та мужності. Еліна Світоліна в інтерв'ю зізналась, що Володимир Зеленський вселив у неї надію на перемогу країни у війні проти Росії. Президент України перевершив усі очікування.
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Це була честь, я нервувала так, як ніколи раніше. Навіть коли я дійшла до півфіналу Вімблдону, я не так нервувала. Президент Зеленський вселив у мене надію: ми зможемо перемогти у цій війні і рухатимемося вперед. Він є прикладом для всього українського народу. Він перевершив усі очікування,
– заявила Світоліна.
Тенісистка розповіла про своїх друзів, які повернулись із-за кордону, щоб боронити Україну від ворога. Друга амбасадорка відзначила, що платформа UNITED24 буде допомагати українському народу, який страждає від російської агресії.
Багато моїх друзів повернулися в Україну і стали на її захист. Страждає багато людей, тому UNITED24 може допомогти всім українцям, військовим та дітям. Це маленька піщинка, яка, я сподіваюся, згодом може щось змінити,
– додала друга ракетка України.
- Нагадаємо, що першим амбасадором UNITED24 став колишній наставник збірної України Андрій Шевченко. Тренер у компанії Світоліної відвідали аукціон у Лондоні, де зібрали один мільйон доларів для України.
- Раніше українська тенісистка, яка через вагітність пропускає сезон, запевнила, що зробить усе можливе, щоб якнайбільше допомогти українцям.