Світоліна: Він перевершив усі очікування

Колишня перша ракетка України розповіла, хто став для неї прикладом незламності та мужності. Еліна Світоліна в інтерв'ю зізналась, що Володимир Зеленський вселив у неї надію на перемогу країни у війні проти Росії. Президент України перевершив усі очікування.

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Це була честь, я нервувала так, як ніколи раніше. Навіть коли я дійшла до півфіналу Вімблдону, я не так нервувала. Президент Зеленський вселив у мене надію: ми зможемо перемогти у цій війні і рухатимемося вперед. Він є прикладом для всього українського народу. Він перевершив усі очікування,

– заявила Світоліна.

Тенісистка розповіла про своїх друзів, які повернулись із-за кордону, щоб боронити Україну від ворога. Друга амбасадорка відзначила, що платформа UNITED24 буде допомагати українському народу, який страждає від російської агресії.

Багато моїх друзів повернулися в Україну і стали на її захист. Страждає багато людей, тому UNITED24 може допомогти всім українцям, військовим та дітям. Це маленька піщинка, яка, я сподіваюся, згодом може щось змінити,

– додала друга ракетка України.

Довідка. UNITED 24 – це національний бренд України, який об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що будуть допомогти нашій країні. Указ про створення такої платформи підписав Володимир Зеленський. На сайті бренду усі можуть зробити свої пожертви для підтримки України у війні проти Росії.