Еліна Світоліна – Тайла Престон 2:0 (6:2, 6:2)

Суперниці вперше зустрічалася між собою. Еліна підтвердила статус фаворитки та здобула впевнену перемогу у двох сетах, пише 24 Канал.

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Початок поєдинку складався не найкращим чином для першої ракетки України. Вона програла два стартові гейми на своїй подачі, проте це не завадило виграти перший сет із комфортним рахунком. Еліна зробила брейк у кожному з геймів на подачі австралійки у першому сеті, у підсумку – 6:2.

Друга партія пройшла більш рівно. Українка взяла всі гейми на своїй подачі, не дозволивши Тайлі Престон жодного разу дійти на них навіть до рахунку 40:40. При цьому двічі Еліна Світоліна зробила брейк та повторила рахунок першого сету.

Усього матч тривав рівно годину, по 30 хвилин кожен сет. Протягом матчу Світоліна зробила 2 ейса та змогла уникнути подвійних помилок, реалізувала 6 із 10 брейк-поінтів та виграла 6 із 8 геймів на своїй подачі.

До слова. Українка вдесяте поспіль вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

У наступному раунді змагань Еліна Світоліна зіграє з представницею Болгарії Вікторією Томовою, яка є 70-ю ракеткою світу. До цього суперниці двічі зустрічалися на корті, обидва матчі виграла українська тенісистка.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Престон