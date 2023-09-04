Зробити крок назад перед двома вперед: Світоліна розповіла про свої плани після US Open

У США триває розіграш останнього в 2023 році турніру Grand Slam. У ньому взяли участь 5 українок, проте на стадії 1/16 фіналу остання з них завершила свої виступи.

Еліна Світоліна змогла на рівні провести турнір. Проте після перемог над німкенею Фрідзам та "нейтральною" Павлюченковою в рівній боротьбі поступилася третій ракетці світу – Джессіці Пегулі.

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Потрібен час на відновлення

Після цього українка заявила, що візьме паузу у виступах, щоб остаточно відновитися від травми ноги, яка турбує її ще з Вімблдону. Тепер же перша ракетка України у своїх соцмережах більш детально розповіла про причини такого рішення.

"Життя – це чудова подорож, але я маю визнати, що іноді воно буває занадто складним. Я постійно жонглюю численними обов'язками, женуся за своєю мрією і прагну успіху. Легко потрапити в цей вихор життя, але серед усього цього я зрозуміла, як важливо зробити паузу, перевести подих і зробити крок назад.

Життєві проблеми можуть бути дуже складними, але я зрозуміла, що це нормально – зробити перерву і відновити сили. Саме в ці хвилини спокою я набираюся сил, щоб продовжувати рухатися вперед, до своїх мрій. Саме в ці моменти я знаходжу ясність і знову знаходжу зосередженість.

У мене є кілька цікавих планів! По-перше, я повернуся додому, щоб зануритися в любов і сміх зі своєю сім'єю і друзями. Потім я займуся своїм одужанням, але при цьому знайду час, щоб розслабитися nf насолодитися кількома кухлями холодного пива", – написала Світоліна.

. Еліна Світоліна у квітні повернулася після річної паузи виступів у Турі через народження донечки Скай. За цей час вона провела 33 матчі, у яких здобула 21 перемогу. Зокрема, українка виграла турнір у Страсбурзі, дійшла до півфіналу Вімблдону та чвертьфіналу Ролан Гаррос. Такі виступи дозволили їй стати першою ракеткою України та закріпитися у топ-30 світового рейтингу.