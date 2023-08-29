Еліна Світоліна (Україна) - Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) 6:3, 6:1

У першому раунді Відкритого чемпіонату США суперницею Еліни Світоліної була німецька тенісистка Анна-Лєна Фрідзам. Це була перша зустріч суперниць на корті, повідомляє 24 Канал.

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Відмінний старт Світоліної

У першому сеті Світоліна святкувала перемогу з рахунком 6:3. А другу партію Еліна закрила ще впевненіше – 6:1. Для перемоги нашій тенісистці знадобилося менше ніж годину.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з переможницею матчу Анастасії Павлюченкової та Фіони Кроулі.

Нагадаємо, що українська тенісистка вдесяте бере участь у Відкритому чемпіонаті США. Найкращим результатом Світоліної є виступ у 2019 році, коли вона дійшла до півфіналу турніру.

Зазначимо, що невдало склався турнір для Катерини Байндл, Ангеліни Калініної та Марти Костюк. Усі три українки достроково завершили виступ на турнірі US Open.