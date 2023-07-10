Все почалось із того, що сім'я нашого захисника хотіла придбати квитки, аби підтримати Еліну Світоліну в 1/8 фіналу Вімблдону-2023 із трибун головного корту. Однак донечка та дружина захисника ЗСУ простояли заради цього два дні.

Цікаво прочитати Є ще клепка у голові: білоруска адекватно відреагувала на позицію Світоліної щодо рукостискань

Вчинок дня на Вімблдоні

Ця історія дійшла до Еліни Світоліної, яка швидко відреагувала на повідомлення пабліка та дістала два квитки для родини військового.

На що дівчинка, яка любить та грає у теніс, зворушливо відреагувала та заявила, що вчинок тенісистки змушує заплакати від щастя.

Ви знаєте, наш тато (мій чоловік) на передовій. І я, коли йому написала, що у нас запрошення і що нам допомогли, мені здається, йому це додало сил,

– написала 10-річна дівчинка.

Юна уболівальниця не стримала сліз після перемоги Світоліної над Вікторією Азаренко, як і сама Еліна.

Світоліна зробила подарунок сім'ї військового ЗСУ: дивіться відео

Світоліна вже давно допомагає рідній країні та її захисникам. Еліна проводить благодійні вечори та аукціони, віддає зароблені призові на армію, та допомагає юним тенісистам.

Нагадаємо, що Світоліна вперше обіграла цю білоруську суперницю. Матч 1/8 фіналу Вімблдону-2023 тривав майже три години. У третьому сеті на тай-брейку сильнішою була українка – 6:2, 4:6 та 6:7.

11 липня у чвертьфіналі Еліна зіграє проти польки та першої ракетки світу Іги Швьонтек.