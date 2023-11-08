На тлі скандалу з ФТУ: Світоліна зізналась, чи планує повернутись до ігор за збірну України

Еліна Світоліна у квітні 2023 року повернулася у великий теніс після річної паузи, що була пов'язана з народженням донечки. Новоспечена матуся за 3 місяці змогла повернути собі статус першої ракетки України та саме лідером національного рейтингу закінчить нинішній рік.

Через травму стопи Світоліна зіграла лише 6 матчів після Вімблдону та не виходила на корт із 2 вересня. Зіркова тенісистка прибула до України, де відвідала Ірпінь та поспілкувалася з журналістами.

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Світоліна поділилася планами на майбутнє

Еліна розповіла, що її відновлення знаходиться на фінальній стадії та вже через один-два тижні вона повернеться до повноцінних тренувань. Українка повідомила, що точно зіграє на Australian Open, але поки не знає, чи виступить ще на якихось турнірах до цього.

Також Світоліна поділилася своїми планами щодо участі на Олімпіаді-2024 на тлі конфлікту, який існує з Федерацією тенісу України. Через нього більшість спортсменів відмовилася грати за збірну, адже віцепрезидент Євген Зукін дозволяв собі зневажливу поведінку та цькування тенісистів.

Я спілкувалася з приводу кваліфікації на Олімпіаду та необхідності зіграти певну кількість матчів за збірну України, мені відповіли, що оскільки у мене вже є медаль, то не треба виконувати квоту. Але я планую грати за збірну України, у мене це стоїть у планах,

– сказала Світоліна.

Нагадаємо, що на ОІ-2020 в Токіо Світоліна здобула "бронзу" в одиночному розряді, яка стала для України першою в історії. Для отримання путівки на Олімпійські ігри враховується кількість матчів за збірну, а також позицію в рейтингу WTA.