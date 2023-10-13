У заявку української жіночої збірної увійшло 5 тенісисток. Серед них є одна історична несподіванка. Колишня перша ракетка України Ангеліна Калініна викликана на матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

Читайте також Торік там тріумфував Джокович: війна в Ізраїлі зірвала престижний турнір із тенісу

Дебют за дорослу збірну

Це буде дебют для уродженки Нової Каховки з дорослу збірну. До цього Ангеліна виступала за національну команду ще у віці 12 років, а 7 лютого 2023-го року Калініній виповнилось вже 26 років.

Окрім Калініної, яка з відсутності Еліни Світоліної була першою ракеткою країни, у список збірної потрапили сестри Кіченок, Даяна Ястремська та Катаріна Завацька.

Слід відзначити, що у заявці немає найтитулованішої української тенісистки Еліни Світоліної, Лесі Цуренко та Марти Костюк, яка ще раніше повідомила причину через яку найближчими роками не буде виступати за національну команду.

Також відомий склад нідерландської збірної, за яку проти України виступатимуть Аранча Рус, Аріанне Гартоно, Сюзан Ламенс, Демі Схюрс.

Зверніть увагу! Матч Кубка Біллі Джин Кінг між Україною та Нідерландами відбудуться 11-го та 12-го листопада у столиці Литви Вільнюсі.

Пригадаймо, що наприкінці травня Калініна розповіла, чому не виступала за збірну України протягом цих усіх років. Ангеліна запевнила, що це питання не закрите, що стало підтвердженням зараз, а не грала вона за національну команду лише через проблеми зі здоров'ям.

Відзначимо, що 13 жовтня Калініна поступилась Чжен Ціньвень у чвертьфіналі турніру Чженчжоу – 3:6, 2:6. Станом на 13 жовтня Ангеліна є 28-ю ракеткою світу, яка у поточному сезоні заробила вже понад 1,1 мільйона доларів, але не здобула жодного трофея.