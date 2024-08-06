Попереду чекає українське дербі: Світоліна розгромила суперницю на турнірі в Канаді

Експерша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 1000 в канадському Торонто. У першому колі українка зустрілася з американкою Шелбі Роджерс.

Шелбі Роджерс (США) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (0:6, 2:6)

Еліна Світоліна завершила олімпійський тенісний турнір на стадії 1/8 фіналу. Після невеликого відпочинку титулована тенісистка повернулася в тур WTA, пише 24 Канал.

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Не залишила шансів суперниці

Суперницею українки була американка Шелбі Роджерс. Раніше тенісистки чотири рази зустрічалися на корті і завжди перемагала одеситка. Еліна не стала псувати статистику і цього разу.

Перший сет Світоліна завершила з "бубликом" – 6:0. Перевага української тенісистки була відчутною.

Початок другої партії знову був за Світоліною – 3:0. Американка зуміла відіграти один гейм та все ж Еліна довела сет до переможного рахунку – 6:2.

Зустріч тривала 1 годину та 10 хвилин. Світоліна вийшла в наступне коло змагань, де зустрінеться з Мартою Костюк.

Світоліна перемогла Роджерс: відео

Нагадаємо, що Марта в матчі 1/32 фіналу з аналогічним рахунком перемогла першу ракетку Німеччини Татьяну Марію – 6:0 та 6:2.

Раніше українки грали між собою лише одного разу. У третьому колі Australian Open-2018 Світоліна перемогла Костюк за підсумком двох сетів – 6:2, 6:2.