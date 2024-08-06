Шелби Роджерс (США) – Элина Свитолина (Украина) 0:2 (0:6, 2:6)

Элина Свитолина завершила олимпийский теннисный турнир на стадии 1/8 финала. После небольшого отдыха титулованная теннисистка вернулась в тур WTA, пишет 24 Канал.

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Не оставила шансов сопернице

Соперницей украинки была американка Шелби Роджерс. Ранее теннисистки четыре раза встречались на корте и всегда побеждала одесситка. Элина не стала портить статистику и в этот раз.

Первый сет Свитолина завершила с "баранкой" – 6:0. Преимущество украинской теннисистки было ощутимым.

Начало второй партии снова было за Свитолиной – 3:0. Американка сумела отыграть один гейм и все же Элина довела сет до победного счета – 6:2.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут. Свитолина вышла в следующий круг соревнований, где встретится с Мартой Костюк.

Свитолина победила Роджерс: видео

Напомним, что Марта в матче 1/32 финала с аналогичным счетом победила первую ракетку Германии Татьяну Марию – 6:0 и 6:2.

Ранее украинки играли между собой лишь однажды. В третьем круге Australian Open-2018 Свитолина победила Костюк по итогам двух сетов – 6:2, 6:2.