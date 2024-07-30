Еліна Світоліна – Барбора Крейчикова 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

На Олімпійських іграх-2024 триває тенісний турнір в одиночному жіночому розряді. До стадії 1/8 фіналу вийшли дві українки, пише 24 Канал.

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Як зіграла Світоліна

У першому матчі Еліна Світоліна зустрічалася з десятою ракеткою світу Барборою Крейчиковою. Це була друга очна зустріч суперниць на тенісному корті. У 2021 році Світоліна поступилася чеській тенісистці на Ролан Гаррос за підсумком двох сетів.

Не простим виявився поєдинок суперниць на олімпійському тенісному турнірі. Еліна дуже впевнено розпочала першу партію, вигравши три поспіль гейми. Проте згодом Крейчикова зуміла відігратися та перевести сет на тайбрейк. У вирішальному геймі чешка зуміла закрити партію на свою користь.

У другому сеті Світоліна взяла переконливий реванш. Еліна розгромила суперницю з рахунком 6:2.

У вирішальній партії визначилася переможниця матчу. На жаль, Крейчикова впевнено взяла цей сет та завершила матч на свою користь.

Еліна Світоліна вибуває з Олімпійських ігор на стадії 1/8 фіналу. Нагадаємо, що на минулій Олімпіаді українська тенісистка здобула бронзову медаль.