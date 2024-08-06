У неділю, 4 серпня, у Торонто розпочався Відкритий чемпіонат Канади з тенісу, який триватиме до 12 серпня. Українські тенісистки готуються взяти участь у змаганнях.

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З ким зараз тренується Світоліна

Після Вімблдонського турніру українська тенісистка припинила співпрацю з нідерландським тренером Рамоном Слейтером. Згодом Світоліна зазначила, що продовжує пошуки наставника і насамперед шукає людину, яка буде її надихати.

5 серпня українка провела тренування з латвійкою Оленою Остапенко, де разом зі Світоліною помітили її колишнього тренера Ендрю Беттлса. Однак наразі невідомо, чи буде українка знову працювати з британським тренером на постійній основі.



Еліна Світоліна та Ендрю Беттлс на тренуванні / Фото Великого тенісу України

Раніше Беттлс був спаринг-партнером у її команді, але після виграшу свого головного титулу на WTA Finals-2018, Світоліна, оголосила, що він буде її головним тренером.

Довідка. Сьогодні, 6 серпня, Еліна Світоліна зіграє свій перший матч на Відкритому чемпіонаті Канади з тенісу проти американки Шелбі Роджерс. Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Відзначимо, що Еліна Світоліна припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом у 2021 році після п'яти років роботи. За період співпраці з британцем Світоліна виграла 11 титулів і підіймалася на третє місце в рейтингу WTA у вересні 2017 року.