Марта Костюк – Татьяна Марія 2:0 (6:0, 6:2)

Тиждень тому Марта Костюк на стадії чвертьфіналу завершила свій виступ на Олімпіаді-2024. А вже 6 серпня українська тенісистка стартувала на турнірі WTA 1000 у Торонто, пише 24 Канал.

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Перемога на класі

У першому раунді суперницею українки була перша ракетка Німеччини Татьяна Марія. Костюк виходила на матч в статусі фаворитки.

У першому сеті Марта розгромила суперницю з рахунком 6:0, не залишивши шансів суперниці. Для цього українській тенісистці вистачило 24 хвилини.

На початку другої партії Марія спробувала нав'язати боротьбу. Вона взяла перший гейм після своєї подачі. Костюк одразу ж відігралася та повела в рахунку. У підсумку перша ракетка України завершила сет з рахунком 6:2.

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Це була перша зустріч суперниць на корті. У 1/16 фіналу Костюк може зустрітися з Еліною Світоліною, яка у стартовому матчі зіграє проти американки Шелбі Роджерс.

Зазначимо, що на турнірі в Торонто змагатимуться ще дві українки: Даяна Ястремська та Леся Цуренко. У першому раунді вони зустрінуться з Юлією Путінцевою та Б'янкою Андреєєску відповідно.