В турі є людина, яка схвалює вбивства українців: Світоліна загнала в кут керівництво WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про зустріч з представниками Жіночої тенісної асоціації. Під час спілкування були порушені гострі питання бездіяльності WTA по відношенню до представників країн-агресорів.

Минулого тижня українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк провели онлайн-зустріч з керівництвом WTA. Від Асоціації були присутні Стів Саймон, Ванесса Вебб, Аня Врег, Крісті Ан, Брендон Бурк та Слоан Стівенс.

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WTA продовжує підігравати тенісистам з Росії

Головна тема спілкування – порушення прав українських тенісисток та участь у змаганнях представників Росії, які відкрито підтримують агресію проти України. В якості прикладу такої гравчині, Еліна Світоліна навела росіянку Анастасію Гасанову. У своїх соцмережах представниця країни-агресора виправдовує злочини проти українського народу.

"Після розмови Лесі Цуренко зі Стівом Саймоном питання про схвалення російської військової агресії всередині тенісного світу набуло величезного резонансу, і нам просто потрібно було з’ясувати, чи є це реальним поглядом WTA.

Ми маємо дуже яскравий приклад того, як після місяців вбивств, грабунку, гвалтування, викрадення українців і захоплення нашої території Анастасія Гасанова все ж таки вирішила популяризувати все це на своїй сторінці в інстаграм, повторюючи російські пропагандистські наративи про війну, щоб виправдати рішення, що стоїть за вторгненням та всі ці злочини, які Росія вчиняє проти українського народу.

Мої запитання були такі: чи це взагалі нормально, чи добре для WTA, що така людина залишається в турі? Чи це справедливо стосовно українок і всіх інших учасників туру?

У відповідь ми почули ту ж відповідь, що й на запитання Лесі та Марти – тишу. Жодних аргументів. Без пояснень.

Ми не залишимо це питання осторонь, адже воно пов’язане з питанням безпеки українських жінок.

Якщо росіяни та білоруси в турі так само як Гасанова, підтримують або виправдовують військову агресію, то це означає, що вони бажають смерті українцям, нашим рідним, нашим друзям і зрештою нам.

Перебувати в одному середовищі з такими людьми – це норма ХХІ століття?

Чекаємо відповіді від WTA", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна критикувала керівництво WTA в бездіяльності щодо тенісисток країн-агресорів.

Асоціація переймається захистом російських та білоруських гравчинь, роблячи з них жертв. Водночас представниці РФ та РБ в кращому випадку замовчують воєнні злочини своїх держав, а в гіршому підтримують криваву політику диктатора Путіна. Своєю чергою WTA жодним чином не реагує на таку поведінку гравчинь.