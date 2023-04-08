На прошлой неделе украинские теннисистки Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк провели онлайн-встречу с руководством WTA. От Ассоциации присутствовали Стив Саймон, Ванесса Уэбб, Аня Урег, Кристи Ан, Брэндон Бурк и Слоан Стивенс.

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WTA продолжает подыгрывать теннисистам из России

Главная тема общения – нарушение прав украинских теннисисток и участие в соревнованиях представителей России, открыто поддерживающих агрессию против Украины. В качестве примера такого игрока, Элина Свитолина привела россиянку Анастасию Гасанову. В своих соцсетях представительница страны-агрессора оправдывает преступления против украинского народа.

"После разговора Леси Цуренко со Стивом Саймоном вопрос об одобрении российской военной агрессии внутри теннисного мира приобрел огромный резонанс, и нам просто нужно было выяснить, является ли это реальным взглядом WTA.

Мы имеем очень яркий пример того, как после месяцев убийств, грабежа, насилия, похищения украинцев и захвата нашей территории Анастасия Гасанова все же решила популяризировать все это на своей странице в инстаграм, повторяя российские пропагандистские нарративы о войне, чтобы оправдать решения стоящее за вторжением и все эти преступления, которые Россия совершает против украинского народа.

Мои вопросы были таковы: это ли вообще нормально, хорошо ли для WTA, что такой человек остается в туре? Справедливо ли это в отношении украинок и всех других участников тура?

В ответ мы услышали тот же ответ, что и на вопрос Леси и Марты – тишина. Никаких доводов. Без пояснений.

Мы не оставим этот вопрос в стороне, ведь он связан с вопросами безопасности украинских женщин.

Если россияне и белорусы в туре так же, как Гасанова, поддерживают или оправдывают военную агрессию, то это означает, что они желают смерти украинцам, нашим родным, нашим друзьям и, наконец, нам.

Находиться в одной среде с такими людьми – это норма XXI века?

Ждем ответа от WTA", – сказала Свитолина.

Напомним, что ранее Элина Свитолина критиковала руководство WTA в бездействии по теннисисткам стран-агрессоров.

Ассоциация занимается защитой русских и белорусских игроков, делая из них жертв. В то же время, представительницы РФ и РБ в лучшем случае замалчивают военные преступления своих государств, а в худшем поддерживают кровавую политику диктатора Путина. В свою очередь WTA никоим образом не реагирует на такое поведение игроков.