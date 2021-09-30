Світоліна прокоментувала перемогу у Чикаго: Русе буде наступною "жертвою" українки

Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA у Чикаго. Перша ракетка України прокоментувала переможний матч проти американки Аманди Анісімової.

"Це був хороший день"

1 година 20 хвилин знадобилась українці, щоб вийти в 1/8 фіналу. Еліна Світоліна поділилась враженнями від гри проти непоступливої тенісистки з США.

Детальніше Світоліна впевненою перемогою стартувала на турнірі в Чикаго

Еліна залишилась задоволена виступом після повернення на корт. Дівчина зазначила, що грати проти Аманди Анісімової завжди складно. Світоліна віддала належне суперниці, яку переграла у двох сетах.

Аманда відмінно б'є по м'ячу і вона чудовий боєць. Для мене це був хороший день. Я дуже задоволена, що виграла матч у двох сетах. В цілому задоволена своєю грою і найбільше тим, як рухалася на корті. У мене було пару вільних тижнів, тому сьогодні намагалася залишатися зібраною і утримувати змагальний дух,

– розповіла одеська тенісистка.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти румунки Єлени Габріели Русе. Суперниця Еліни в 1/16 завдала поразки іншій українці Катерині Козловій.