"Це був хороший день"
1 година 20 хвилин знадобилась українці, щоб вийти в 1/8 фіналу. Еліна Світоліна поділилась враженнями від гри проти непоступливої тенісистки з США.
Детальніше Світоліна впевненою перемогою стартувала на турнірі в Чикаго
Еліна залишилась задоволена виступом після повернення на корт. Дівчина зазначила, що грати проти Аманди Анісімової завжди складно. Світоліна віддала належне суперниці, яку переграла у двох сетах.
Аманда відмінно б'є по м'ячу і вона чудовий боєць. Для мене це був хороший день. Я дуже задоволена, що виграла матч у двох сетах. В цілому задоволена своєю грою і найбільше тим, як рухалася на корті. У мене було пару вільних тижнів, тому сьогодні намагалася залишатися зібраною і утримувати змагальний дух,
– розповіла одеська тенісистка.
У наступному раунді Світоліна зіграє проти румунки Єлени Габріели Русе. Суперниця Еліни в 1/16 завдала поразки іншій українці Катерині Козловій.
- Зазначимо, що Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує свій шлях на турнірі у Чикаго. Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Марта Костюк вже покинули змагання.