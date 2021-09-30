"Это был хороший день"
1 час 20 минут понадобилась украинке, чтобы выйти в 1/8 финала. Элина Свитолина поделилась впечатлениями от игры против неуступчивой теннисистки из США.
Подробнее Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Чикаго
Элина осталась довольна выступлением после возвращения на корт. Девушка отметила, что играть против Аманды Анисимовой всегда сложно. Свитолина отдала должное сопернице, которую переиграла в двух сетах.
Аманда отлично бьет по мячу и она великолепный боец. Для меня это был хороший день. Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной и удерживать соревновательный дух,
– рассказала одесская теннисистка.
В следующем раунде Свитолина сыграет против румынки Елены Габриэлы Русе. Соперница Элины в 1/16 нанесла поражение другой украинке Екатерине Козловой.
- Отметим, что Свитолина – единственная украинская теннисистка, которая продолжает свой путь на турнире в Чикаго. Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Марта Костюк уже покинули соревнования.