"Это был хороший день"

1 час 20 минут понадобилась украинке, чтобы выйти в 1/8 финала. Элина Свитолина поделилась впечатлениями от игры против неуступчивой теннисистки из США.

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Элина осталась довольна выступлением после возвращения на корт. Девушка отметила, что играть против Аманды Анисимовой всегда сложно. Свитолина отдала должное сопернице, которую переиграла в двух сетах.

Аманда отлично бьет по мячу и она великолепный боец. Для меня это был хороший день. Я очень довольна, что выиграла матч в двух сетах. В целом довольна своей игрой и больше всего тем, как двигалась на корте. У меня было пару свободных недель, поэтому сегодня старалась оставаться собранной и удерживать соревновательный дух,

– рассказала одесская теннисистка.

В следующем раунде Свитолина сыграет против румынки Елены Габриэлы Русе. Соперница Элины в 1/16 нанесла поражение другой украинке Екатерине Козловой.