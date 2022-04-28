Світоліна показала, як виглядає "справжня любов"
Джерело:інстаграм Еліни Світоліної
Українська тенісистка Еліна Світоліна турбується за свою країну. Вона неодноразово засуджувала російську агресію.
Любов пов'язана з Україною
У своїх соцмережах тенісистка показала, як виглядає її "справжня любов". Ця світлина пов'язана з Україною.
До слова Настає час, коли мовчання – це зрада, – українські тенісисти звернулися до WTA, ATP та ITF
В одному із закладів Еліна замовила український борщ.
Світоліна не зраджує українським традиціям / Фото з інстаграму тенісистки
Справжня любов,
– підписала фото Світоліна.
Українські тенісисти звернулися до головних тенісних органів. Вони вимагають відсторони спортсменів з Росії та Білорусі, які ігнорують війну в Україні.
На сторінках у соціальних мережах Еліни Світоліної, Марти Костюк, Сергія Стаховського та інших наших тенісистів було опубліковано однакову заяву.