Світоліна показала, як виглядає "справжня любов"

Українська тенісистка Еліна Світоліна турбується за свою країну. Вона неодноразово засуджувала російську агресію.

Любов пов'язана з Україною

У своїх соцмережах тенісистка показала, як виглядає її "справжня любов". Ця світлина пов'язана з Україною.

До слова Настає час, коли мовчання – це зрада, – українські тенісисти звернулися до WTA, ATP та ITF

В одному із закладів Еліна замовила український борщ.



Світоліна не зраджує українським традиціям / Фото з інстаграму тенісистки

Справжня любов,

– підписала фото Світоліна.

Російських та білоруських тенісистів відсторонили від Вімблдону. Цього річ змагання відбудуться без них.

Українські тенісисти звернулися до головних тенісних органів. Вони вимагають відсторони спортсменів з Росії та Білорусі, які ігнорують війну в Україні.

На сторінках у соціальних мережах Еліни Світоліної, Марти Костюк, Сергія Стаховського та інших наших тенісистів було опубліковано однакову заяву.